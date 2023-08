(Di giovedì 3 agosto 2023)alopen air, il piùhaevyalche si svolge ogni anno nel Nord della Germania, aappunto. Un piccolo comune di 2000 abitanti circondato da terreni agricoli dove vengono montati i numerosi palchi dela cui partecipano migliaia di persone da tutto il.Campi che quest'anno, a causa del maltempo e delle forti piogge si sono trasformati in un pantano, costringendo gli organizzatori a limitare l'accesso all'area: è la prima volta che accade nella storia del, nato nel 1990. L'organizzazione ha invitato chi ancora non si è messo in viaggio a non partire perché verrà fatto entrare solo il 60% degli 85mila possessori di biglietti. Chi ...

Ladunque sta di qua dove stiamo (quasi) tutti noi, che assistiamo o siamo dentro a fenomeni ... 80 mila persone si sono felicemente prese la pioggia per un'ora continuando a saltare nel. ...'La- ha detto - ci fa viaggiare nelle emozioni più intense e queste sono le mie, per voi'. ... Elisabetta Gregoraci sotto attacco: "In piazza...", colata disu Italia 1Facemmo il concerto a Collemaggio, il prato era pieno di, era freddo, e mi ricordo il dolore. ... Barattelli" e inserito all'interno della rassegna "Nell'ombra dellaItaliana". L'apertura ...

Fango e musica al Wacken, il più grande festival metal al mondo QUOTIDIANO NAZIONALE

Si parte domani alle 21 con gli archi del ’Terra string quartet’. Sale aperte anche la notte di Ferragosto per un brindisi culturale. Pubblico a tu per tu con l’autore della ’Madonna delle grazie’.Molti degli appassionati di musica metal che speravano di assistere all'Open Air Wacken sono rimasti delusi: il maltempo non lo ha permesso ...