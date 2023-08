(Di giovedì 3 agosto 2023)ha proposto l'introduzione di un terzo tipo di pneumatico in F.1 da utilizzare in condizioni di pioggia . I piloti hanno criticato iper il bagnato per molti anni, e lo ...

GP BELGIO: LE PAGELLE Bagnato e visibilità, la soluzione diMario Isola ha dichiarato cheha già migliorato le prestazioni dei suoi pneumatici da bagnato, introdotti in questa ......

F.1, Pirelli vuole introdurre gli pneumatici "super-intermedi" Autosprint.it

Si tratta di gomme intermedie che meglio si adattano alle condizioni di bagnato, e in grado di far girare le macchine 5-6 secondi più veloci in caso di grandi volumi d'acqua ...