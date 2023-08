Europei di Beach Volley | l’Italia ai quarti di finale con Menegatti-Gottardi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Vienna – Sono in svolgimento glidiè protagonista. A Vienna, i team azzurri vanno avanti in gara. Lo fanno Martae Valentinache hanno ottenuto uno splendido tris di vittorie e l’accesso aidi. Come riporta la nota di feder.it ‘Le Azzurre, qualificatesi agli ottavi diin virtù dei due successi di ieri ottenuti nella Pool B contro Spagna e Francia, questo pomeriggio si sono ripetute; le italiane, coppia testa di serie numero tre della manifestazione, si sono imposte con un convincente 2-0 (21-12, 21-15) sulle finlandesi Niina Ahtiainen e Taru Lahti. Le campionesse d’Italia scenderanno nuovamente in campo domani alle ore 11 le spagnole Alvarez ...

Beach volley, Europei 2023. Menegatti/Gottardi volano ai quarti! Nicolai/Cottafava agli ottavi, stop per Ranghieri/Carambula OA Sport

