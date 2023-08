(Di giovedì 3 agosto 2023) Qual è ilper non vedere l'? 900di euro. E' quanto l'Unione Europea intende sborsare all'autocrate tunisino, Kais Saied, per fare il lavoro sporco, i respingimenti in mare o nel ...

...tra l'Ue e la", ha dichiarato la presidente del consiglio al termine della cerimonia ufficiale, il 16 luglio, auspicando che l'accordo diventi un "modello per le relazioni dell'con gli ......degli incendi realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) che evidenziano come anche in... oltre l'Italia anche Grecia, Spagna,, Portogallo e Algeria, e da mesi colpiscono senza sosta ......ed ancora così rilevante nelle scelte contemporanee della nostra Italia e dell'intera. Con ... Algeria,, Libia ed Egitto, esaminando i temi dell'immigrazione, dell'energia e della ...

Europa-Tunisia, 900 milioni: il prezzo per nascondere l’orrore sotto la sabbia Globalist.it

Qual è il prezzo per non vedere l’orrore 900 milioni di euro. E’ quanto l’Unione Europea intende sborsare all’autocrate tunisino, Kais Saied, per fare il lavoro sporco, i respingimenti in mare o nel ...A livello europeo, invece, la produzione è scesa del 39% in termini ... Cresce la Turchia (+17%), mentre la Tunisia assiste a una forte contrazione dei volumi (-25%), che ha visto ridurre anche il suo ...