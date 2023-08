Esposto contro Bassetti | la procedura è stata archiviata

(Di giovedì 3 agosto 2023) La vicenda si è conclusa in meno di un mese Alcuni colleghi e medici avevano presentato un, all’ordine dei medici di Genova,Matteo. Veniva chiesto di indagare o comunque di approfondire la sua posizione provaccino.non aveva accolto di buon grado spiegando che avrebbe denunciato tutti. Sui social aveva scritto: «Chiederò i danni penalmenti, e se sono medici che vengano radiati. Perché ignorano le conoscenze minime che un medico deve avere per esercitare la professione». La questione però si è subito spenta sul nascere. Il procedimento disciplinare è stato archiviato dal Consiglio dell’Ordine. Leggi anche: Accuse a carico di Matto, la sua replica A farlo sapere lo stesso Matteo: . «Sono lieto di apprendere e di poter comunicare – con ...

MONTALTO DI CASTRO - Un bar, sulle spiagge di Montalto di Castro, hala bandiera russa fuori dal suo stabilimento. A lamentarsi dell'accaduto una signora che ha ... perché io sonotutte ...... i complici e i mandanti, in un iter processualeai rischi di insabbiamento e di ... in Italia, dello scontro di classe "muromuro" tra padroni e operai, nel cuore di un Novecento che si ...Si è conclusa in meno di un mese la strana vicenda dell'depositato all'ordine dei medici di GenovaMatteo Bassetti . Centoventitré persone, di cui molti sono suoi colleghi, chiedevano di far luce sulle posizioni pro - vaccini portate avanti ...

Esposto contro Bassetti, l'ordine dei medici archivia il procedimento ... Open

Il ritorno della casta ha la faccia di Piero Fassino, che a Montecitorio si è alzato dal suo scranno e ha estratto il cedolino da parlamentare: “Prendo 4718 euro al mese, non sono uno stipendio d’oro“ ...Massimiliano Panero da inizio luglio siede nel consiglio di amministrazione della Sogesid, società del Mef che lavora nel campo della sostenibilità. Nel 2019 è stato candidato alle Europee con il part ...