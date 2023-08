Esposito una delle tante uscite previste dall’Inter | le pretendenti – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023) Due club di Serie A fanno la corte a Sebastiano, che si è messo in mostra con l’Inter nelle amichevoli di pre-campionato. TuttoSport aggiorna sulla situazione. DESTINAZIONI – Per più di un giocatore che in questo momento si sta allenando col gruppo di Simone Inzaghi non è previsto un piano futuro nell’Inter. Gli esuberi nerazzurri sono numerosi, come Lazaro, Agoume, Sensi, Salcedo e Brazao. Fra questi nomi c’è anche quello di Sebastiano, messosi in mostra nella tournée in Giappone e non solo. L’attaccante classe 2021, infatti, ha realizzato tre reti su quattro amichevoli pre-campionato disputatefinora. L’ultimo gol è quello che ha permesso all’Inter di sbloccare la partita col PSG e, poi, di ribaltarla. Per, informa TuttoSport, ci sono due club interessati: il Verona e il ...