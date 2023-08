Esami di riparazione | oltre 6 studenti su 10 costretti a ricorrere alle ripetizioni private | la spesa media

(Di giovedì 3 agosto 2023) Perché la maggioranza di loro è stata o sarà costretta a, in aggiunta o in sostituzione dei corsi di recupero che le scuole sono tenute a organizzare ma che non ...

Perché la maggioranza di loro è stata o sarà costretta a ricorrere alle ripetizioni private, in aggiunta o in sostituzione dei corsi di recupero che le scuole sono tenute a organizzare ma che non ...L'inizio del mese di agosto segna per noi studenti una sorta di "giro di boa" rispetto alle vacanze estive che per alcuni sono iniziate in ritardo, dopo glidi. Anche queste vacanze estive 2023, nonostante il caldo straordinario, offrono ai giovani studenti l'opportunità per rilassarsi e dedicarsi a quelle attività che nel corso dell'...I debiti scolastici vanno recuperati entro il 31 agosto. Una circolare del Ministero dell'Istruzione e del merito ricorda il limite entro cui svolgere glidiinvitando gli istituti a svolgere il recupero dei debiti formativi entro la fine di agosto e non oltre. Un termine già previsto dal decreto Fioroni del 2007 ma, si fa notare, ...

Le insufficienze in pagella possono costare caro, anche dal punto di vista economico. Lo sanno bene gli studenti delle superiori che sono stati condannati a recuperarle attraverso gli esami ...Entro l'8 settembre gli studenti sospesi in giudizio dovranno sostenere le prove di recupero e superarle per ottenere la promozione. Circa sette su dieci si prepareranno con i corsi delle scuole ma an ...