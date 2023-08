Entry list qualificazioni maschili US Open 2023 | partecipanti ed italiani presenti

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’delledel quarto slam stagionale, US, che si giocheranno da martedì 22 a venerdì 26 giugno. Dodici i tennisti azzurri impegnati a Flushing Meadows a caccia del pass per il tabellone principale. Spicca la presenza di Fabio Fognini, che torna a giocare il tabellone cadetto di un Major dopo tantissimi anni. Tra le altre presenze illustri si annoverano quelle di Diego Schwartzman, David Goffin e Kevin Anderson. Di seguito l’completa delledello US. TUTTE LECALENDARIO ATPCALENDARIO WTA...

Nella giornata del 2 agosto, frattanto, sono state pubblicate ledel torneo cadetto, con la presenza di ben 29 azzurri iscritti alla lista, di cui addirittura 23 nel tabellone maschile , ...Proprio in questi giorni è uscita l'per gli US Open e, con la sua attuale posizione al numero 232 della classifica, dopo aver fatto segnare un mese fa il proprio best ranking al 223° posto,...L'delle qualificazioni maschili del quarto slam stagionale, US Open 2023 , che si giocheranno da martedì 22 a venerdì 26 giugno. Dodici i tennisti azzurri impegnati a Flushing Meadows a ...

US Open entry list qualificazioni: Fognini e Stefanini guidano i 13 ... Ubitennis

Oltre a Fabio e Lucrezia presenti anche Cobolli, Nardi, Vavassori e Passaro. Tanti nomi noti, tra cui anche Pouille e Zvonareva ...La settimana dei mondiali di ciclismo di Glasgow è appena iniziata, le gare sono tantissime (quelle della mtb si corrono a sud di Edinburgo) e gli italian ...