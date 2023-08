Energia green | la startup austriaca EET lancia sul mercato italiano SolMate

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo il successo in Germania, Austria e Svizzera, la start-up, specializzata in soluzioni fotovoltaiche,nelil suo prodotto di punta. Un innovativo sistema di accumulo, facilmente installabile su balcone, in giardino o a parete.è stato così tanto apprezzato nella DACH che EET ha faticato a soddisfare la domanda. “Dopo il grande successo diin Germania, Austria e Svizzera, siamo felici di poter offrire il nostro sistema altamente innovativo anche in Italia, contribuendo così in modo significativo alla transizione energetica“, afferma Christoph Grimmer, fondatore e CEO di EET. Grazie achiunque può produrre la propriasolare, sia che viva in una casa di ...