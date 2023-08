Emma Marrone in bikini subisce ancora body shaming | “Un costume intero sarebbe meglio”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo il successo dei suoi ultimi singoli Mezzo Mondo e Taxi Sulla Luna,si sta godendo il meritato riposo in Salento, in compagnia della sua famiglia. Su Instagram non mancano le foto della vacanza, tra cui una che ritrae la scottatura che la cantante si è procurata: “Baciata dal sole (forse troppo)”, ironizza nella descrizione. Ma ecco che, sotto la foto, arrivano i commenti degli hater. Uno in particolare spicca: “Unforse a questa età” scrive un utente, secondo il quale 39 anni nonpiù un’età consona per poter indossare il due pezzi. Tanti però anche i commenti positivi: “Bellezza naturale altroché”, “Ed hanno pure il coraggio di insultarti per il fisico… che coraggio”, “Alla faccia della signora che ti ha trovata ...

Il Sogno di Dario C.", a cui partecipano artisti di calibro come: Gianni Morandi,, Nek, Iskra Menarini;; Cesare Cremonini, Biagio Antonacci, Vasco Rossi e tanti altri. Collaboro con ...Ieri sera è andata in onda su Italia 1 l'ultima puntata di Battiti Live . E sono stati tanti i cantanti che hanno incantato il pubblico, tra cui, Fedez, Annalisa e Tananai. Ma come sono andati gli ascolti Anche stavolta il pubblico ha premiato la Gregoraci ed Alan Palmieri permettendo loro di stare con il fiato sul collo sull'...Non voleva però dirlo a, ndr), con la quale era fidanzato. Litigavano, lui a accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo davvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte ...

Emma Marrone in bikini, il commento alla foto che non ti aspetti: «A quest'età un costume intero sarebbe megli leggo.it

L'artista simbolo del body positivity è accusata da alcune ex ballerine per fatti avvenuti tra il 2021 e il 2023 Condividi la notizia: Los Angeles – La cantante americana Lizzo, star del body… Leggi ...Emma Marrone posta alcuni scatti in bikini, ma il post non è stato apprezzato dagli utenti di Instagram che subito l'hanno ...