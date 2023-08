“Ecco gli amanti di Ilary” Francesco Totti | all’attacco | i nomi messi in piazza

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo le meritate vacanze con il suo Bastian Muller, arrivate per festeggiare la chiusura di una L’isola dei famosi non proprio entusiasmante a livello di ascolti televisivi,Blasi sta proseguendo la battaglia in tribunale con l’ex marito. Fuori la lista dei forse-della ex letterina di Passaparola. Secondo quanto si è appreso in queste ultime ore dal Corriere della Sera, il capitolo di guerra tra gli ex iconici coniugi non avrebbe a che fare coi famigerati Rolex. Ben altro da discutere,Blasi vorrebbe dimostrare di essere stata tradita per prima.si sarebbe difeso con una pericolosa lista.Blasi e, ora spunta “la lista deglidi ...