(Di giovedì 3 agosto 2023) ROMA - Ancoracon la legge per Bernie: l'ex numero unoF1, adel Circus prima dell'avvento di Liberty Media, è stato accusato di aver "nascosto", non dichiarandoli, fondi ...

Come annunciato dal vice primo ministro del Paese asiatico, Lawrence Wong,è atteso ora da un processo per frode, che dovrebbe iniziare il prossimo 16 novembre ...andrà a processoprossimi mesi, dopo essere stato accusato dall'agenzia fiscale del Regno Unito Hm Revenue and Customs di non aver dichiarato un capitale di 650 milioni di dollari ...L'agenzia fiscale del Regno Unito, Hm Revenue and Customs, ha infatti accusatodella mancata dichiarazione di beni per un ammontare di 650 milioni di dollari singaporeani, corrispondenti a ...

Ecclestone nei guai: a processo per frode l'ex capo della F1 Corriere dello Sport

ROMA - Bernie Ecclestone è ancora nei guai: l'ex ceo della F1, infatti, è finito nel mirino delle autorità di Singapore e del Regno Unito, dopo che l'agenzia fiscale britannica Hm Revenue and Customs ...Su un conto di Singapore l'ex patron avrebbe "nascosto" 484 milioni di dollari, Ecclestone sarà processato per frode ...