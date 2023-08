E-Tourism e turismo di prossimità | tecnologie per la riscoperta del territorio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 agosto 2023) Viviamo in un’epoca complessa, segnata al contempo da rapidi progressi tecnologici e da scenari di crisi che pongono nuove sfide agli individui e alle organizzazioni. Il mondo delnon fa eccezione: ormai lasciata alle spalle la battuta d’arresto dovuta alla pandemia, è il momento anche per borghi e piccole comunità di fare i conti con un processo di digitalizzazione accelerato, che cambia il modo di vivere il viaggio per tutti gli attori coinvolti. Scopriamo insieme a Neosperience quali sono i vantaggi e le sfide deldi, in cosa consiste l’e-e come la tecnologia può agevolare ladei territori locali. Cos’è ildi? Ildi, come suggerisce il nome, è una ...