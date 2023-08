È morta madre Elvira | fondatrice della Comunità “Cenacolo” diffusa in tutto il mondo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Una notizia inaspettata ma che, purtroppo, è arrivata. Lei era l’anima” e, da giorni, in tantissimi pregavano per la sua salute. Ma Dio l’ha chiamata a sé. L’annuncio è stato dato dalle sue consorelle che l’hanno assistita fino alla fine e dai tanti che, al suo capezzale, non hanno mai smesso di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Una vita di, capace di generare tanta altra vita. E ci restano le parole che suor Elvira diceva da tempo, riguardo alla sua dipartita. 'Quando diranno: 'Elvira è!', dovete cantare, ...'Quando diranno: 'Elvira è!', dovete cantare, ballare, fare festa... perché io sono viva! Guai se dite: 'poverina' No, ... suor Elvira Petrozzi, conosciuta comeElvira, preparava i suoi ...

Una notizia inaspettata ma che, purtroppo, è arrivata. Lei era l’anima della “Comunità Cenacolo” e, da giorni, in tantissimi pregavano per la sua salute.Rita Agnese Petrozzi, conosciuta come Madre Elvira, è morta questa mattina, a 86 anni, assistita dalle suore della Comunità Cenacolo, nella piccola casa a Bramafarina, tra Saluzzo e Pagno, in valle Br ...