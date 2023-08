“È malato | è ludopatico” Fabrizio Corona | bomba sul bel famoso | “Debiti per 1 milione di euro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Ci vediamo il 6 luglio. Tremate”. Con il consueto stile provocatorio,aveva annunciato la nascita di un suo canale premium su Telegram che dispenserà notizie di gossip agli abbonati. “La rivoluzione sta arrivando, ascoltate e preparatevi”, aveva scritto su Instagram prima di pubblicare un video dove ha spiegato: “Sono stato bannato da Instagram, da Facebook. In televisione non ci vado più perché la televisione non esiste più. Mi hanno ridato il profilo Instagram ma come tutti devo parlare il linguaggio ipocrita delle policy dettate dall’impero del politically correct, che ci vuole tutti mezzi fro.. ed educatissimi, anche quando pensiamo”. “Se mi guardo bene intorno vedo che le edicole sono diventate buone per vendere bevande ghiacciate. I giornali non esistono più. Internet ha cancellato, distrutto, devastato un’industria e così ...