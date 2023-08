Droghe e acque reflue | cannabis e cocaina le sostanze più utilizzate

(Di giovedì 3 agosto 2023) Uno studio nazionale condotto dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, finanziato e supportato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilevato il consumo did’abuso in Italia nel biennio 2020-2022. I risultati sono stati pubblicati recentemente nella Relazione Annuale al Parlamento (link). Oggetto di studio sono stati i trend di consumo dellepsicoattive “maggiori” (, amfetamina, ecstasy, metamfetamina, eroina e) e l’identificazione sul territorio italiano dell’uso di nuovepsicoattive (NPS). Lemaggiormente consumate si confermano lae i suoi derivati, con un consumo medio nazionale di 51 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti, seguite da ...

L'analisi dellereflue ha permesso di rilevare anche il consumo di nuove sostanze psicoattive , seppur a livelli molto più contenuti rispetto alle"classiche". Lo studio ha evidenziato ......per analizzare i residui metabolici delle sostanze stupefacenti nellereflue. L'analisi si è concentrata sulle principali sostanze psicoattive come cannabis, cocaina ma anchemoderne e ...... che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assuntoo alcolici. L'...] Albenga Attualità Albenga: prosegue il percorso per il passaggio da Ponentea Sca s.r.l. Posted on ...

Consumo di droga in Italia, studio dell'Istituto Negri basato sulle acque reflue: la mappa Sky Tg24

L’ultima è arrivata da Torre del Lago, per un guasto lungo la via Colombo "Tutte le richieste di intervento vengono prese in carico, con priorità alle urgenze".La capitale dell'eroina Firenze. E quella della metanfetamina è Roma. Il consumo di cocaina spopola soprattutto a Pescara e Venezia. In Sardegna è molto diffusa la ...