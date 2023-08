Dress code alla Camera | saltano il divieto di sneakers e l’obbligo di cravatta

Così, ieri, a Montecitorio, è stato votato un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia per introdurre un rigorosoalla Camera. Il testo alla fine è passato ma in versione soft, ...È necessario unpiù rigido per le istituzioni "La capacità creativa del parlamentare è legata anche al decoro. La lenta sciatteria nell'abbigliamento dei parlamentari ha corrisposto a una ...... presentato dal deputato Salvatore Caiata di Fratelli d'Italia, per introdurre unche garantisca il "decoro". Odg che poi l'aula approva con 181 voti a favore e 100 contrari: spetterà all'...

Bagarre alla Camera sul dress code: saltano stop a scarpe da ginnastica e obbligo di cravatta voluti da FdI. … la Repubblica

Regole soft per l'abbigliamento in parlamento. Contro la "stretta" (seppur attenuata) Pd, M5s e Avs. Pomicino: "In aula l'abito fa il monaco" ...L'abito, di per sé, non fa il politico. Non basta indossare giacche impeccabili per essere veri conservatori, così come non è sufficiente vestire scasciati per essere ribelli. O anche il contrario: ...