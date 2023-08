Dove si faceva il bagno ora c’è degrado Eppure paghiamo le tasse per la cura del territorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) di Alessio Andreoli Era da un po’ che non tornavo al mio paese natio, un piccolo paese della provincia di Mantovaho passato la mia gioventù. Avevo la passione, trasmessa da mio padre, per la pesca con le canne. In zona ci sono due canali di scolo e irrigazione ed erano allora molto frequentati dai pescatori della zona: uno è il canale della bonifica reggiana di Mantova, l’altro il canale Fossalta. Sila pesca alla carpa o del pescegatto da metà estate all’autunno. Le rive dei due canali erano molto ben tenute, l’erba tagliata spesso e nessuna pianta per cui non c’era ombra sotto cui ripararsi e questo costringeva a portare larghi cappelli di paglia o ad ingegnarsi legando l’ombrello, che normalmente utilizziamo per la pioggia, ad un manico di scopa ben piantato nel terreno. Allora non c’erano soldi per comprare ombrelloni e ci si ...