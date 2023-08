Dossieraggio su politici | indagato finanziere a Perugia

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - La procura della Repubblica dista indagando sull'acquisizione di notizie riservate, consegunti a presunti accessi abusivi a banche dati pubbliche, riferite ad alcuni, tra i quali il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo rende noto il procuratore capo Raffaele Cantone. L'indagine, viene ricostruito, è conseguenza della denuncia presentata nell'ottobre 2022, dallo stesso Crosetto, in seguito alla pubblicazione di notizie riservate sulla sua precedente attività lavorativa. Le indagini svolte dalla procura di Roma, ricorda Cantone, avevano portato a individuare come presunto autore di alcuni accessi da ritenersi non leciti a banche dati pubbliche unin forza al Nucleo di polizia valutaria di Roma, ma distaccato al gruppo che si occupa di segnalazioni di operazioni sospette, Sos. Iscritto nel ...

