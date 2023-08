Dossieraggio su politici e vip | inchiesta a Perugia | indagato finanziere

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Un presuntoabusivo sue personaggi noti è al centro di un'indagine su cui, da mesi, sta lavorando la procura diseguita personalmente dal procuratore capo Raffaele Cantone, che oggi viene riportata da 'la Repubblica', 'Corriere della Sera' e 'la Verità'. Il reato ipotizzato è l’accesso abusivo a sistemi informatici e ad essere iscritto nel registro degli indagati è un maresciallo della Guardia di Finanza che per lungo tempo è stato in servizio alla Dna. Nel corso del 2020 la pubblicazione su diversi quotidiani di Sos (segnalazione di operazioni sospette) che riguardavano personaggidi primo livello avevano destato sospetti. Guido Crosetto, ministro della Difesa, presentò una querela alla procura di Roma dopo la pubblicazione dei suoi dati personali e non pubblici, ...