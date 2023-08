Dossieraggio | Crosetto | attendo fiducioso accertamenti magistratura

(Di giovedì 3 agosto 2023) "glidellasu questa torbida vicenda". È quanto ha affermato in una dichiarazione il ministro della Difesa, Guido, commentando l'indagine della ...

È quanto ha affermato in una dichiarazione il ministro della Difesa, Guido, commentando l'indagine della procura di Perugia su un presuntoabusivo su politici, manager e persone ...Così il ministro della Difesa Guido, sull'indagine della procura di Perugia per il. "Attendo fiducioso gli accertamenti della magistratura su questa torbida vicenda", aggiunge. ."Cento nomi coinvolti",su politici e vip:fa esplodere il caso L'idea era nata dopo l'incontro con le associazioni dei locali notturni di intrattenimento e in una riunione con ...

Perugia, l'indagine sulla Gdf e il dossieraggio abusivo dei politici ... Open

Dossieraggio su politici e vip: usato anche il nome di Totti Indagini segrete su movimenti bancari, ma dietro c'è un ispettore dell'Antimafia L'ufficio della Procura di Perugia sta… Leggi ..."Oggi ho letto, su alcuni quotidiani, l'evoluzione di un'indagine giudiziaria nata grazie a una mia denuncia del 31 ottobre 2022. (ANSA) ...