Dossieraggio contro politici e manager | l’inchiesta scuote l’Antimafia

(Di giovedì 3 agosto 2023) La Procura di Perugia ha avviato un'indagine delicata, che rischia di diventare uno scandalo nazionale. Di cosa si tratta? Come riporta La Repubblica, si tratterebbe di una potenziale centrale diabusivo, all’interno della Direzione nazionale antimafia. Il reato per cui i magistrati si stanno muovendo è l’accesso abusivo a sistemi informatici. A essere iscritto nel registro degli indagati è un maresciallo della guardia di finanza che per lungo tempo è stato a servizio della Dna. Dove, avrebbe scaricato atti riservati senza autorizzazione.