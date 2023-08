Dossieraggi e ricatti | indagato un ufficiale della Finanza in servizio alla Direzione nazionale antimafia

(Di giovedì 3 agosto 2023) UnGuardia diin, secondo quanto scrivono Repubblica e Corriere, èa Perugia nell’ambito di un’inchiesta riguardante presuntiai danni di vip e politici. L’inchiesta, secondo quanto scrivono gli stessi quotidiani, è nata da una denuncia presentata dal ministroDifesa, Guido Crosetto. Uninavrebbe compiuto accessi non autorizzatibanca dati delle segnalazioni ...

Dossieraggi e ricatti, indagato un ufficiale della Finanza in servizio ... LA NOTIZIA

Una raccolta di informazioni personali di almeno cento tra politici e personaggi famosi e meno noti in vari ambiti e delle istituzioni, una possibile ...Il giornalista Sandro Ruotolo, ex senatore e attuale responsabile per la segreteria dell’informazione, cultura e memoria del Partito Democratico, ha voluto esprimere personalmente e a nome del Pd, la ...