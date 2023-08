L'americana Gwen Berry, specialista del lancio del martello, è stata squalificata per 16 mesi dall'agenzia antidoping del suo paese (Usada) per essere risultata positiva a un controllo effettuato al ...In un'epoca in cui ilimperava, un periodo oscuro che sarebbe culminato con l'epopea negativa di Lance Armstrong al Tour de France , anche Pantani fu coinvolto'uso di metodi che "......l'accoppiata Giro - Tour nella stessa stagione (e sono solo sette in totale a essere riusciti'... L'ombra delsi abbatteva in quegli anni sul ciclismo e in particolare sulla Grand Boucle, le ...

Doping nell’atletica: 16 mesi all’americana Berry. Salterà Parigi 2024 La Gazzetta dello Sport

Dinos Mitoglou è sceso finalmente in campo dopo la squalifica per doping ricevuta quando giocava nell'Olimpia Milano, titolare alla palla a due dell'amichevole di ieri ...Notizia piuttosto clamorosa che arriva dal mondo dell'atletica: Thiago Braz è stato sospeso per una positività riscontrata nel controllo anti-doping. Il brasiliano, campione olimpico nel salto con l'a ...