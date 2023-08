Donzelli mette il punto | “Renzi non entrerà nella maggioranza All’Italia serve un’opposizione seria”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 agosto 2023)e Italia Viva non entrerannodi governo, che sta bene cosi com’è, mentre il vero problema dell’Italia è l’assenza die riformista. In un’intervista a Libero, Giovanni, deputato e responsabile organizzativo di FdI, traccia la linea politica prima delle ferie d’agosto, iniziando dalla cena al Twiga con esponenti di IV ed escludendo la possibilità di un accordo politico “Non ho certo simpatie per iani, ma credo siano liberi di andare a cena dove vogliono. Al Twiga sono stati visti anche grillini e piddini negli ultimi anni. Non c’è nessun accordo politico in vista”. Il reddito di cittadinanza e le ipocrisie del Pd Nell’intervista a Libero, Giovanniaffronta il tema del reddito di ...