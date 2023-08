Donne | Boldrini Pd | ' presentata interrogazione a Salvini su lavoro portuale e marittimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Ho depositato un'al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, sollecitando un suo intervento su quanto emerso nel corso di una mia recente visita a Livorno, durante l'inaugurazione della mostra fotografica 'Il porto delle', fortemente voluta dall'assessora Barbara Bonciani. In pochi sanno che nel nostro Paese la percentuale diimpiegate nelè bassissima, non raggiunge le due cifre: troppi sono ancora i pregiudizi secondo cui queste attività vanno svolte soltanto dagli uomini in quanto dotati di maggior forza muscolare. Ma questo poteva valere in un altro tempo, non certo oggi che le operazioni di imbarco e sbarco merci si svolgono con palmari e mezzi meccanici che il ...