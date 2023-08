Donald Trump è arrivato in tribunale a Washington | deve rispondere di quattro capi d’accusa per l’assalto a Capitol Hill

(Di giovedì 3 agosto 2023) Terza volta inpernel pomeriggio – alle 15.20 negli Stati Uniti – per ascoltare le accuse a suo carico in seguito altol. Idi accusa mossi dal Dipartimento di giustizia sono: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale, cospirazione contro i diritti. L’ex presidente, dunque, avrebbe usato «metodi illegali» al fine di ribaltare i risultati elettorali nel 2020. Nelle scorse ore, l’area intorno alè stata transennata dalle forze dell’ordine e l’accesso alle strade principali è stato ...

Thetrasformerà le elezioni presidenziali in un referendum nazionale sulla sua ...Terza volta in tribunale per, arrivato a Washington nel pomeriggio - alle 15.20 negli Stati Uniti - per ascoltare le accuse a suo carico in seguito all' assalto a Capitol Hill . I capi di accusa mossi dal ...È quanto ha scrittosul suo profilo di Truth Social a poche ore dalla sua comparizione presso la corte federale della capitale, dove gli verranno contestati dei nuovi capi di imputazione ...

L'ex presidente americano Donald Trump rischia fino a 561 anni di carcere, dopo che il Dipartimento di Giustizia (Doj) lo ha incriminato per l'assalto al Congresso del gennaio 2021 . (Sky Tg24 ) E' ...L'ex presidente è arrivato in una Washington blindata. Il tycoon attacca: 'E' un'operazione di Biden' . Biden: 'Non seguirò l'arresto' (ANSA) ...