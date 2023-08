Domenica si inaugura il nuovo parco giochi a Telese Terme

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoprossima 6 agosto alle ore 20.30 ci sarà il taglio del nastro delin via Scafa. Dopo le aree attrezzate per irealizzate in piazza Madre Teresa di Calcutta, in largo Fausto e Iaio e in piazza Padre Pio, dunque, come promesso, arrivano ianche in località Scafa. “Si tratta di un’area di grande importanza per– afferma l’Amministrazione -, e questoè il primo passo di un grande piano di riqualificazione di questa parte del territorio cittadino. I lavori in corso per l’Alta Capacità Ferroviaria, purtroppo, stanno creando non pochi disagi, cercheremo di ridurre il livello di fastidio con interventi per rivalutare e rivitalizzare la zona che riteniamo preziosa per l’intero paese”. Tutta la ...