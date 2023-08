...agosto a13 agosto nell'azienda agricola biologica 'Il Gentil Verde'. La manifestazione è stata presentata in Provincia dal presidente Giuseppe Paolini, dall'assessora comunale di Fano... facendo seguitogare corse tra il 2001 ed il 2008 nell'ovale di Gladeville . Decisamente ...40 - INDYCAR - FP2 20:05 - INDY NXT - Qualifiche 20:45 - INDYCAR - Qualifiche6/8 00:25 - ...Accantoopere degli artisti non mancheranno laboratori ludico - didattici per i più piccoli, ...6 agosto il Gran Galà dei Madonnari che metterà al centro gli artisti, raccontando le varie ...

Domenica alle 15: è questo il momento migliore per inviare una mail AGI - Agenzia Italia

È in arrivo l’ultimo test prima dei Mondiali per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico del salto in alto sarà in gara domenica a Heilbronn, in Germania, nel meeting in piazza che ha raccolto la trad ...Gli operatori della “Squadra Volante” del Commissariato di P.S. di Sanremo, alle ore 22.00 di domenica, a seguito di segnalazione 112 NUE, si recavano in corso Garibaldi, nei pressi del “Palafiori” ...