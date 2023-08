Doc – Nelle tue mani 3 | addio a uno dei volti storici | ecco di chi si tratta

(Di giovedì 3 agosto 2023) Proseguono i lavori di Doc –tue3, che nel corso della prossima stagione perderà uno dei suoi. La serie, confermata per i primi mesi del 2024 in prima serata su Rai Uno, perderà dunque una delle sue colonne portanti:di chi stiamo parlando. Nel corso della presentazione dei palinsesti televisivi della stagione 2023-2024 è stata confermata anche Doc –tue3. La serie, incentrata sulle vicende di Andrea Fanti (Luca Argentero) e del resto del personale del Policlinico Ambrosiano a Milano, è tra i titoli più attesi dei prossimi mesi. Nel corso delle prime due stagioni, ha difatti riscosso un enorme successo, raccogliendo milioni di telespettatori, puntata dopo puntata. Doc –tue3, un ...

... la conferenza stampa di presentazione della XIXedizione di "SOGNINOTTI DI MEZZA ESTATE", ... degustazione di vini a cura della Strada dei ViniCastel del Monte nel suggestivo scenario della ...Ora l'87 per cento non lo raggiunge e questo vale anche per chi lavoraserie televisive. E ... ma comunque se non sei un maschio bianco eteronon è mai la stessa cosa. In termini di guadagno ...Ora l'87 per cento non lo raggiunge e questo vale anche per chi lavoraserie televisive'. ...femminile a Hollywood - ha detto Susan Sarandon - Ma comunque se non sei un maschio bianco etero...

Doc - Nelle tue mani 3: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast Today.it

«Siempre adelante, ma con juicio». Nell’ormai consueto ping pong in corso in Parlamento e nel governo sull’autonomia differenziata, ad un passo in avanti segnato dal ...Perché in Doc - Nelle tue mani 3 sarà senza Simona Tabasco La verità sull'addio dell'attrice interprete di Elisa Russo.