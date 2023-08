Dl Pa 2 | Zampa Pd | ' abbiamo bisogno di misure ad hoc non di decreti omnibus'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Il mio primo rammarico riguardo a questo provvedimento, come di frequente ormai accade rispetto a tutto ciò che arriva in quest'aula, è che non c'è stato il tempo per una vera discussione. Ormai siamo abituati alle urgenze, a votare la fiducia, a non avere più il tempo di esercitare uno dei nostri fondamentali doveri: la discussione parlamentare". Così Sandra, senatrice del Partito democratico. "Ancora una volta, infatti - rimarca l'esponente dem -, ci troviamo a dover discutere un decreto che sulla carta dovrebbe occuparsi della pubblica amministrazione. Ma non è così". "Scorgendo anche solo il sommario di questo provvedimento possiamo vedere che c'è un po' di tutto: università, ministero della Salute, vigilanza, materie prime, ministero della Cultura, malattie infettive degli animali, abbattimento di animali, medicina preventiva, ...

Soddisfatti gli organizzatori e l'amministrazione per la prima edizione di 'Qua la, Spoltore scodinzola' svoltasi al parco della Giustizia di Villa Raspa. Organizzata dall'...di squadra...Poi, comeanticipato prima, i luoghi spaventosi non devono necessariamente essere la clinica veterinaria: per un cane pauroso e poco socializzato, anche fare una passeggiata al parco o andare ...La notizia straordinaria è stata condivisa con entusiasmo sull'account Facebook dello zoo: "una bellissima sorpresa da condividere con tutti voi oggi! - hanno esordito - La nostra famiglia di ...

Protesi bionica al cane Angus: «Così è rinato grazie alla zampa-protesi» Corriere della Sera

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Il mio primo rammarico riguardo a questo provvedimento, come di frequente ormai accade rispetto a tutto ciò che arriva in quest’aula, è che non c’è stato il tempo per una v ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...