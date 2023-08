Dl Pa 2 | Ternullo Fi | ' misure per rendere più funzionale pubblica amministrazione'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Il decreto Pa bis prevede una serie di disposizioni perpiùla. Moltesono volute dai ministri di Forza Italia che stanno dando un contributo di grande qualità al lavoro del governo. Per queste ragioni, i senatori di Forza Italia votano a favore della fiducia a questo provvedimento e al governo”. Lo ha detto in aula la senatrice di Forza Italia Daniela, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Pa bis. "E' un decreto - ha spiegato - che contiene norme in materia di organizzazione della Pa con l'obiettivo di migliorare il funzionamento dei dipartimenti anche in considerazione di tutti gli interventi relativi al Pnrr. Alcune disposizioni mi stanno particolarmente a cuore come quella necessaria a ...

In secondo luogo, sono state messe in attoper garantire il sostegno finanziario necessario ... PASQUALE MARINO ALESSIA GUARRACI, BARBARA SPAMPINATO, DOMENICO ORIFICI, ELISABETTA, LUCIA ...Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela. "Come ho ribadito in questi mesi con la mia attività parlamentare " conclude la Senatrice " è essenziale adottarepreventive e ...Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela. "Come ho ribadito in questi mesi con la mia attività parlamentare " conclude la Senatrice " è essenziale adottarepreventive e ...

Dl Pa 2: Ternullo (Fi), 'misure per rendere più funzionale pubblica ... Il Tirreno

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Il decreto Pa bis prevede una serie di disposizioni per rendere più funzionale la pubblica amministrazione. Molte misure sono volute dai ministri di Forza Italia che stanno ...«La nomina del deputato Tommaso Calderone alla guida della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità è un’ottima notizia per la Sicilia. Sono convinto che il par ...