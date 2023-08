Dl Pa 2 | Sbrollini Iv | ' è confuso | si è persa un' occasione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Nel merito questo provvedimento è, non ha organicità né omogeneità, non ci sono risposte alle priorità del Paese: trasporti, Pnrr, sanità, cultura, sport. Nelle assunzioni non c'è nessuna meritocrazia. Ancora una volta si èuna". Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Danielain aula a palazzo Madama durante la discussione generale al decreto Pa2. "Sulla sanità c'è un buco da 15 miliardi, che rischia di mandare all'aria il sistema sanitario pubblico - ha spiegato -. Sullo sport, l'articolo 34 di fatto viola l'autonomia del Coni e porterà a ricorsi. All'articolo 38 e 39, quelli su Milano-Cortina, si penalizzano i comuni lombardi. Sulla cultura, non ci sono risorse sulla 18app del governo Renzi. "Nell'articolo 12bis si svilisce l'indipendenza della cultura, ...