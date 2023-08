Dl Pa 2 | Fregolent Iv | ‘non cambia realtà’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Ilmento tanto sbandierato dal governo non c’è. è un’occasione persa per giocare una partita importante per realizzare il Pnrr e per consegnare ai cittadini una pubblica amministrazione più semplice e trasparente”. Così la senatrice di Italia Viva Silviadurante le dichiarazioni di voto al decreto Pa2. “Una pubblica amministrazione efficace e preparata è quella che ci fa portare a casa il Pnrr, e in questo momento ‘ sottolinea – sono le regioni, a partire da Fedriga, che levano un grido di protesta. Non è un provvedimento sulla Pa, ma su pochi fortunati assunti in qualche ministero, che nonla realtà della pubblica amministrazione e che non ha una visione. “Sulla formazione, poi, lascia perplessi che la norma voluta dai ministri Brunetta e Messa, per incentivare la formazione con ...