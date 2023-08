Dl Pa 2 | Delmastro | ' più dirigenti penitenziari e previdenza per magistrati onorari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Con la conversione in legge del decreto Pa bis da parte del Senato assicuriamo l'operatività e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni in materia di agricoltura, di sport, di scuola e di lavoro, anche mediante l'assunzione di nuovo personale. Siamo intervenuti sulla giustizia dando finalmente garanzie sotto il profilo previdenziale e assistenziale ai, che da troppo tempo attendevano risposte dalle istituzioni ottenendo riforme per lo più inefficaci quando non peggiorative. Si tratta di un successo, ma al contempo un punto di partenza per una riforma organica della materia". È quando dichiara in una nota Andreadelle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Esprimo ancora soddisfazione per l'assunzione di nuovi ...