Dl Pa 2 | Bucalo Fdi | ‘con governo Meloni Italia torna a credere nel lavoro’

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo approvato oggi un provvedimento che, dopo anni di tagli e blocchi, sblocca concorsi e graduatorie per dare seguito al turn over nelle amministrazioni pubbliche di cui crediamo l’abbia bisogno. Dopo moltissimo tempo, e dopo moltissimi governi sordi ai loro problemi, abbiamo fermato la condizione di perenne precarietà per il personale scolastico, anche degli istituti paritari che fino a oggi venivano considerati figli di un Dio minore; abbiamo supportato le provinciene con le assunzioni di nuovo personale e strumentazione all’avanguardia. La nostrafa del lavoro, e non dell’assistenzialismo, il motore che la porterà di nuovo tra i grandi del mondo. Molti protestano perché esiste finalmente unche interviene in maniera seria e pragmatica per risolvere gli ...

ha ribadito la gratitudine al Ministro per aver trovato le risorse necessarie, sottolineando ... Organico aggiuntivo Ata Emendamenti identici 21.1 Sasso (Lega) 21.2 Cangiano () Parere ...In collegamento ci sarà Carmela, responsabile scuola di Fratelli d'Italia. Conduce Andrea Carlino . Leggi anche Nuovi concorsi docenti, percorsi abilitanti per i precari, graduatorie concorsi ...Rampelli ha espresso gratitudine verso coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo, in particolare la senatrice Ella, responsabile del Dipartimento Scuola di, il ...

Bucalo (FdI): la scuola deve formare manodopera specializzata in ... Oggi Scuola

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo approvato oggi un provvedimento che, dopo anni di tagli e blocchi, sblocca concorsi e graduatorie per dare seguito al turn over nelle amministrazioni pubbliche di c ...Il Decreto Pa bis si appresta a ottenere il via libera da parte della Camera. Poi il passaggio al Senato per l'approvazione definitiva. Per la scuola, fra il testo iniziale e gli emendamenti approvati ...