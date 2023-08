Divorzio Totti-Blasi | La Decisione Del Giudice Spiazza Tutti!

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nuovo capitolo neldell’anno, quello tra Ilarye Francesco. Ladelhato tutti con una doppia mazzata per la conduttrice. Ecco gli ultimi aggiornamenti! #ilary#francescoScintille di lusso neltra Ilarye Francesco! L’ultimo round della feroce lotta legale per una collezione di Rolex preziosi termina con una sconfitta amara per la conduttrice. Francesco Frettoni, ilal centro del ring, aveva suonato il campanello dell’affidamento condiviso il 1 giugno, costringendoa rinunciare ai suoi preziosi trofei e a riporli in un terreno neutro. Nonostante la resistenza, ...

... Noemi e Ilary Beh, " un anno dopo la bufera splende il sole ", scrive il settimanale Chi che, lo scorso anno di questi tempi, pubblicò i primi scatti della coppia insieme dopo iltra......di Alessio Campana Andrea Ossino per 'la Repubblica - Edizione Roma' francesco riccardoFrancescovince in aula. E questa volta non c'entra nulla la causa per ottenere ildall'ex ...... passione esagerata a Ibiza Ultimo Aggiornamento 26/07/23 Fotogallery - Francescoe Noemi ... Le carte del, rimaste nel cassetto per tutto questo tempo , potrebbero essere rispolverate. TI ...

La faida dei Rolex: respinto il ricorso di Ilary Blasi, non erano regali di Francesco Totti La Gazzetta dello Sport

Anche se Ilary Blasi e Francesco Totti ogni tanto si sentono con messaggi e rarissime telefonate per la serenità dei figli non hanno smesso di farsi la guerra. C’è una nuova decisione del Tribunale e ...Nuovo capitolo nella guerra dei Rolex tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E se qualcuno sta segnando il punteggio come in una partita di biliardo, questa volta il punto è per l'ex capitano della Roma.