Divorzio Totti-Blasi | chi ha tradito per primo | spuntano le prove

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 agosto 2023) La questionetra Ilarye Francescoè tutt’altro che conclusa. Dopo una fase di calma apparente, i due ex coniugi sono tornati a confrontarsi in maniera dura, seppur ovviamente a distanza. La famosa conduttrice avrebbe presentato una richiesta formale di separazione al tribunale civile, con addebito nei confronti dell’ormai ex marito. Il suo punto di vista è chiaro: vuole che venga riconosciuta la piena responsabilità dello storico capitano della Roma per la fine del loro matrimonio. Il tradimento diNon ci sono dubbi, sia Francescoche Ilaryhanno bisogno di un colpevole in questo. Qualcuno che, al di là di come le cose siano andate in seguito, abbia fatto la prima mossa comprovabile. In questo caso, ovviamente, si parla ...