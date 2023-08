“Diverso” | il racconto dell’ultimo giorno di lavoro di un uomo che si ribella alla routine e all’ipocrisia 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 agosto 2023) Questa recensione nasce da un precedente articolo che ho scritto su Marco Vichi – nella rubrica “Noir oggi in Italia” – e che è stato molto letto. Mi ha chiesto l’amicizia su Facebook un autore, Roberto Del Balzo, che subito dopo mi ha scritto su Messenger chiedendomi di leggere un suo libro: «Sono molto vicino a Marco Vichi e vorrei comparire su Il Napolista». Del Balzo è un direttore creativo di un’azienda milanese – “il Napolista” è molto letto anche a Milano e quel cognome mi risuonava meridionale… Non amo che un autore mi cerchi – decido io cosa leggere – ma ho corso il rischio di diventare antipatico facendomi mandare il libro avvertendo l’autore che questo fatto non avrebbe partorito una nota. Ho letto invece “(pagg. 201, euro 14; Edizioni La Gru; con una bella illustrazione dell’illustratore Resli) con molto interesse: sia per la vicenda che per la ...