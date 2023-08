Dispersione idrica in Irpinia | Petracca | “Il governo definanzia”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 6 minutiContrasto alladella risorsae rifacimento delle reti, potenziamento e ammodernamento degli impianti fognari comunali, impianti di sollevamento e depurazione comunale, la Regione Campania programma gli interventi a valere sulla nuova pianificazione comunitaria 2021/2027. Per i comuni irpini in arrivo risorse per oltre 94 milioni di euro su di un totale di 260 milioni di euro a livello regionale. Ne dà notizia il consigliere regionale Maurizio. Il provvedimento è stato licenziato nel corso dell’ultima seduta di giunta regionale. Due le macro-tipologie di intervento di cui beneficeranno tantissimi comuni irpini: interventi per la riduzione dellaed interventi relativi agli impianti fognari, alle reti idriche rurali, agli impianti ...

Si riporta la nota del consigliere regionale Maurizio Petracca. Contrasto alla , ...La Giunta regionale ha approvato un programma d'interventi per complessivi 290 milioni di euro in 150 Comuni della Campania, rivolti ad un corretto collettamento delle acque reflue e alla successiva d ...