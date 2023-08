Discarica di Malagrotta | pubblicati i bandi per la messa in sicurezza del sito

sistema a Polder) di contenimento ed isolamento delladi. STIMA IMPORTI: Importo complessivo dell'appalto integrato: . 89.341.421,46 (di cui . 87.856.360,22 per lavori a corpo ed ...Gli incendi nelladi Colle Fagiolara a Colleferro, gestita da Lazio Ambiente, nella ... Infine, il clamoroso incendio del Tmb didel giugno 2023, mentre Roma era in piena emergenza ...Da quando si è chiusa ladila municipalizzata romana, l'Ama si è dimostrata assolutamente non all'altezza a gestire la situazione. I cittadini della Capitale ne hanno viste ...

Discarica di Malagrotta, pubblicati i bandi per la messa in sicurezza ... Eco dalle Città

ROMA (ITALPRESS) - Pubblicati i bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma Malagrotta. Con una ...Roma, 3 ago. (askanews) - "Insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono sicuro che lavoreremo fianco a fianco sul tema dei rifiuti, per aiutare Roma a ...