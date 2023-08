Fortie veicoli in fiamme a Città del Capo dopo che è stato proclamato a sorpresa uno sciopero dei minibus fino al 9 agosto incluso. A fermarsi è il principale mezzo di trasporto - vengono chiamati '...Abbiamo esaurito in pochi instanti i 5 mila posti a disposizioni, per questo si sono creatiche hanno coinvolto anche donne e bambini. In queste ore arriverà l'annuncio, ...anche a Chiomonte , dov'è presente l'altro cantiere in Val Clarea , dove un gruppo ha ... Code esi stanno registrando nelle due statali della Val di Susa, dove è stato dirottato il ...

Disagi e disordini per sciopero dei minibus a Città del Capo Agenzia ANSA

Forti disagi e veicoli in fiamme a Città del Capo dopo che è stato proclamato a sorpresa uno sciopero dei minibus fino al 9 agosto incluso. (ANSA) ...L'esecutivo declassa le proteste per l'eliminazione dell'Rdc a 169mila famiglie a fatto sporadico. Come ha fatto capire la ministra del Lavoro ...