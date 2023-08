Diritto all' oblio oncologico | sì della Camera alla legge | nessuna discriminazione per chi è stato malato

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il provvedimento èvotato all’unanimità: dopo dieci anni non si deve più tenere in conto che una persona ha avuto un tumore. Prima firmataria e relatriceMaria Elena Boschi: «Superata un'ingiustizia»

...estiva di mercato DAVIDE FRATTESI (INTER) - Anche il centrocampista ormai ex Sassuolo si unisce'...per l'acquisto di Frattesi si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo (e non, come ...Quattro anni coi Bulls poi il passaggio a New Orleans e a Philadelphia e,'improvviso, il ... Poi sarà una squadra che con Mirotic può conpuntare alle Final Four di Eurolega passando dai ...La principale dovrebbe essere quella del venir meno del'assegno personale di mantenimento in favore del coniuge fedifrago. Forse è per questo che molti ancora si prodigano per cercare di ...

Tumori, la Camera approva la legge sul diritto all'oblio oncologico TGCOM

Da senologo, ma anche da ex consigliere regionale, - conclude Carlo Iannace – posso dire che oggi tutta la politica, unita e compatta, ha dato un ottimo segnale poiché oggi e’ stata approvata una ...Il provvedimento è stato votato all’unanimità: dopo dieci anni non si deve più tenere in conto che una persona ha avuto un tumore. Prima firmataria e relatrice della legge Maria Elena Boschi: «Superat ...