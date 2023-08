(Di giovedì 3 agosto 2023) Si chiude con una sconfitta l'amichevole di lusso per ladi, che al Bescot Stadium di Walsall ha perso 3 - 0l'di Unai. Primo ko in un'amichevole per i ...

...ha perso 3 - 0 contro l'Villa di Unai Emery . Primo ko in un'amichevole per i biancocelesti, che crollano sotto le reti di Watkins, McGinn e l'autogol di Gila. Segui la sfida in...di Walsall sfida l'Villa di Unai Emery . Un test importante e dal sapore europeo per i biancocelesti, reduci da quattro vittorie nelle precedenti quattro amichevoli. Segui la sfida in......Entella e alle 20.30 Lazio in campo contro gli inglesi dell'Villa. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 AGOSTO 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA...

Diretta Aston Villa-Lazio 3-0: Sarri ko contro Emery LIVE Corriere dello Sport

Giovedì 3 agosto 2023, ore 20.30 Poundland Bescot Stadium di Walsall Aston Villa - Lazio 3-0 (36' Watkins, 55' McGinn, 84' aut. Gila) FORMAZIONI UFFICIALI ASTON ...Giovedì 3 agosto 2023, ore 20.30 Poundland Bescot Stadium di Walsall Aston Villa - Lazio 2-0 (36' Watkins, 55' McGinn) FORMAZIONI UFFICIALI ASTON VILLA ...