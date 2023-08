Dieci tesi per la sostenibilità | Luiss | Fondazione Symbola e Unioncamere lanciano un concorso universitario

(Di giovedì 3 agosto 2023)per la sostenibilita’., Universita’Guido Carli epromuovono un’iniziativa inedita, unica in Italia, rivolta a premiare 10universitarie provenienti, questa la novita’, da tutte le discipline, sia umanistiche che scientifiche, che abbiano forti e originali riferimenti al principio della sostenibilita’. La transizione verde e’ infatti un processo sistemico che interessa tutti i saperi, per questo e’ necessario promuovere tra i giovani la consapevolezza e l’interesse attorno a temi che entreranno nel corredo culturale di tutti. Il progetto – che vanta il patrocinio della Conferenza dei Rettori (Crui), e’ sponsorizzato da Deloitte Climate & Sustainability e si avvale della collaborazione di AlmaLaurea e della Rete ...

Un nuovo progetto prova a superarle 03/08/2023 - Giovanni Vale Curzola Sono passati più di... "Il curioso caso di Marco Polo di Curzola: un esempio di tradizione inventata", unadi ...La barbara condanna non è che la terza in meno digiorni, la quinta da inizio anno in una ...di contrabbando per conto di un amico cui doveva dei soldi ma il tribunale non ha accettato la...... insomma, ladi Ilary Blasi . Quei Rolex non possono essere considerati doni coniugali. Vanno considerati proprietà comune e vanno rimessi a disposizione, con urgenza, dell'ex numerodella ...

Dieci tesi per la sostenibilità: Luiss, Fondazione Symbola e ... Il Denaro

Se l'Ue non sarà punto di riferimento per l'Africa, saranno altri player a farsi largo in un'area dove abitano circa un miliardo e mezzo di persone, che diventeranno 4 entro la fine del secolo. Lo dic ...Notizie drammatiche per un ex campione della Juve: dieci anni di carcere, la sentenza toglie ogni speranza al calciatore.