Delega fiscale | tutte le novità dopo l’approvazione in Senato

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tra i punti fondamentali la lotta all’evasione e l’introduzione del sistema a tre aliquote. Per il Mef è fondamentale smaltire i tempi delle liti in ambito tributario

L'"amico" di Crosetto gioca nel recinto della maggioranza e spiega che " faremo il rush finale con laancora al Senato ma noi ce la leviamo in un giorno. Seduta lunga domani e poi ...Visura catastale telematica Planimetrie catastali online super agenzie immobiliari 13 ... bisogna inserire il codicee selezionare la provincia in cui si trova l'immobile su cui si ...IL SOLE 24 ORE 'Via libera alla, la riforma partirà da semplificazioni e antievasione'. In foto a centro pagina l'ad di Tim Pietro Labriola, intervistato da Fabio Tamburini sul tema ...

Senato, via libera definitivo alla delega fiscale. Vota con la maggioranza anche Italia Viva Il Sole 24 ORE

Tra i punti fondamentali la lotta all’evasione e l’introduzione del sistema a tre aliquote. Per il Mef è fondamentale smaltire i tempi delle liti in ambito tributario ...Chi potrà avere maggiori vantaggi per stipendi con modifiche della nuova riforma del fisco: ecco cosa potrebbe prevedere e perché potrebbe rivelarsi una beffa ...