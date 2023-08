Definanziato il piano per la decarbonizzazione dell’Ilva

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si parla da decenni di mettere in sicurezza l’ex Ilva e questa volta grazie ai fondi del Pnrr si pensava di poterci riuscire. Peccato che le cose non sono andate come sperato perché tra i 16 miliardi di euro di progetti definanziati daldi ripresa e resilienza, come raccontato dal ministro Raffaele Fitto che comunque ha promesso che i fondi necessari verranno individuati altrove, c’è pure quello che prevedeva la “” dell’impianto tarantino. Cancellati dal Pnrr i fondi destinati alla “” dell’ex Ilva di Taranto. Emiliano: “Incomprensibile la scelta del ministro Fitto” Una decisione che sta scatenando furiose polemiche a cui ha provato a metterci una pezza il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, spiegando che sull’Ilva di Taranto “io per primo ho chiesto lo ...

