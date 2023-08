Decreto Pa bis | Zangrillo | “Altro passo nel percorso di modernizzazione Novità per accelerare i concorsi docenti”

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Con il provvedimento approvato oggi compiamo unneldidella Pubblica amministrazione intrapreso da questo governo”. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, commenta così il via libera al Senato alPa bis, che diventa legge. L'articolo .

Dirigenti scolastici asteriscati IlPAcontiene anche una misura per i dirigenti scolastici asteriscati. 6 -. All'articolo 5 del- legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito ...DL PA, TERNULLO (FI): 'MISURE PER RENDERE PIU' FUNZIONALE E PIU' EFFICIENTE PA' Roma, 03/08/2023: 'IlPAprevede una serie di disposizioni per rendere più funzionale la pubblica amministrazione. Molte misure sono volute dai ministri di Forza Italia che stanno dando un contributo di grande ...... dichiara alla Tecnica della scuola che il ritorno alle abilitazioni dopo 10 anni per i precari e non solo è un primo passo, ancora di più perché grazie agli emendamenti approvati nelPa...

Sale l’interesse per l’organico aggiuntivo 2023 della scuola pubblica utile a favorire lo sviluppo del Pnrr. Con la versione definitiva ...Con l’approvazione del Decreto PA bis, arrivano diverse novità per il mondo della scuola. Dai concorsi all’organico aggiuntivo per il Personale ATA, riportiamo di seguito la sintesi delle modifiche ch ...