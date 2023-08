Debutta Matching sphere companies-investors | UCapital punto di incontro tra aziende e investitori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un rafforzamento dell'idea di ecosistema fintech che fa incontrare i business people e un notevole investimento in tecnologia e innovazione.24 SpA, il primo social network fintech globale, quotato a Euronext Milano, che gestisce anche una tv web con sede sia nel capoluogo lombardo che a New York, ha presentato la funzionalità “”. Per la prima volta un simile servizio, che si inserisce pienamente nel trend della finanza alternativa, è disponibile in forma gratuita. La funzione ha come destinatari globali da un lato le, in particolare le Pmi e le start up, dall'altro lato gli: Private Equity, Venture capital, Family office, Business Angel, fondi e banche. Il prossimo passaggio sarà l'evoluzione premium di ...