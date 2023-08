DAZN e Fanatics | partnership strategica per e-commerce integrato

... la nostra missione è costruire un'unica piattaforma globale che sia la destinazione per gli appassionati di sport, che semplifichi l'esperienza e offra tutto in un unico luogo' 'Come...E' la nuova frontiera dell'integrazione tifosi - app - tv, che nasce dalla partnership tra. L'accordo, che sarà operativo dal terzo trimestre di quest'anno, vedrà le due aziende unire ...... la nostra missione è costruire un'unica piattaforma globale che sia la destinazione per gli appassionati di sport, che semplifichi l'esperienza e offra tutto in un unico luogo' 'Come...

Dazn e Fanatics insieme per offrire la migliore esperienza integrata ai telespettatori La Gazzetta dello Sport

Dazn entra nel settore del merchandising sportivo: la piattaforma di streaming ha siglato una partnership con la società specializzata Fanatics, grazie alla quale dal prossimo autunno ...Acquistare la maglia della propria squadra o del beniamino, mentre si guarda la partita in streaming. E' la nuova frontiera dell'integrazione tifosi-app-tv, che nasce dalla partnership tra Dazn e Fana ...